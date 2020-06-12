Zoom關閉紀念六四活動帳號：應中國政府要求

美國視像會議軟件Zoom證實曾關閉美國人權組織人道中國（Humanitarian China）的帳戶後，公司6月11日發聲明稱，中國政府曾要求他們終止6月4日在Zoom上舉辦的4場天安門事件的公開紀念活動。

人道中國5月31日在Zoom的付費帳戶舉行六四事件紀念會，創辦人周鋒鎖其後聲稱他們的帳號在6月7日遭到關閉。Zoom其後承認，他們封鎖了1個香港的帳戶以及2個美國的帳戶。它們其後已重開。

公司還指，中國就4場六四紀念活動5月和6月初通知公司，要求Zoom關閉會議和封鎖主持會議的帳號。其中一場會議沒有在中國大陸的參與者，因此「不受干擾」。

Zoom稱，他們決定終止另外3場活動並暫停主辦人帳號，是因為其中2場會議中有大量身在中國與會者，另一場亦是因為有身處中國大陸人士參與其中。

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他們在聲明中表示：「中國政府通知我們，這種活動在中國是非法的，要求Zoom終止活動及主辦人帳號。」公司在聲明中解釋，它們須遵守營運地點的國家法律。

公司承認關閉兩美一港的帳戶，以及將整個會議環節關閉的做法是錯。

公司沒根據使用者所在國家實行封鎖、而關閉整個會議環節，這是因為Zoom現時不能做到這一點。Zoom表示，公司應該預視到有這種需要。

Zoom稱目前正制定新的政策以應對類似情況，包括不會容許中國政府的要求影響到身在中國大陸以外的人、在未來數天發展出新功能，讓公司能根據用家所在地禁止其參加會議，此外就是在6月30日發佈應對這些政府要求的新政策。