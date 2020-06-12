印度漢因老婆外遇出走大受打擊　將手機充電線從陰莖塞入膀胱險死

印度一名35歲男子因妻子外遇將他拋棄，疑似太過悲傷，竟將兩條手機充電線從陰莖塞入膀胱長達三個月，直到近日男子受不了劇烈疼痛才就醫，對此醫生表示如果不儘速將充電線取出，男子可能會因此喪命。

綜合印度媒體報道，這起事件發生在印度杜姆加（Dumka），一名35歲男子因腹部嚴重疼痛到醫院就診，沒想到透過X光照卻發現男子膀胱中竟然有兩條充電線，醫生表示如果不儘速將充電線取出，可能會損壞腎臟因此喪命，於是立刻幫男子動手術。

根據報道，男子為一名油漆工，但妻子受不了他一直喝酒成為酒鬼，於是與外遇對象私奔。男子因此受到打擊，為了撫慰心靈尋求快感，竟在某天喝醉酒的情況下，將兩條充電線從陰莖塞入膀胱中。

A man who went to hospital with abdominal pain had inserted a mobile phone charger cable into his penis, a doctor who treated him told CNN on Monday https://t.co/uTINpoHHj4 — FOX 5 San Diego (@fox5sandiego) June 8, 2020

男子表示起初排尿都沒有任何異狀，也不會感覺疼痛，直到一個月後腹部開始出現疼痛，而且越來越劇烈，到最後真的痛到受不了了才就醫。

負責手術的醫生庫瑪爾（Sunil Kumar）指出，男子可能因為受到妻子外遇的打擊患有憂鬱症，再加上酒精的影響，才會藉由此事抒發壓力。

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