特朗普遭反擊　華盛頓州長批總統無能　西雅圖市長：回地堡去吧

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）5月25日死於警察過度武力執法引發示威浪潮，已持續近三周。美國總統特朗普（Donald Trump）的處理手法備受朝野批評，有市場公開批評他，另有人請他返回地堡。

華盛頓州長英斯利（Jay Robert Inslee）6月11日在Twitter發文批評特朗普：「一個管治上完全無法的人應別介入華盛頓州的事。」

他在推文中也寫道：「不要再發推文。」他還引用特朗普此前在點名批評英斯利的推文中的拼寫錯誤——將停止Stop拼成Stoop。

A man who is totally incapable of governing should stay out of Washington state’s business. “Stoop” tweeting. https://t.co/O6i04qmZ9v — Jay Inslee (@JayInslee) June 11, 2020

西雅圖市長杜爾肯（Jenny Durkan）當天也在Twitter向特朗普，「讓我們全部人都安全，回你的地堡去吧。」

Make us all safe. Go back to your bunker. #BlackLivesMatter https://t.co/H3TXduhlY4 — Mayor Jenny Durkan (@MayorJenny) June 11, 2020

杜爾肯表示，大多數抗議都是和平的，「特朗普永遠不會明白一件事，傾聽社會的呼聲並非示弱。」

One of the things the President will never understand, is that listening to community is not a weakness, it is a strength. — Mayor Jenny Durkan (@MayorJenny) June 11, 2020

有媒體引述特勤人員透露，特朗普5月29曾躲進白宮地堡近一小時，避開白宮外持續升温的示威人潮。

特朗普6月10日深夜在Twitter推文說，如果西雅圖的領導人不行動，他會在必要時、從「無恥的無政府主義者」手中奪回這座城：「激進的左派州長英斯利和西雅圖市長正被嘲笑，他們被嘲弄的程度是我們偉大的國家從未有過的。立即拿回城市（的控制權），如你不這樣做，我會。這不是遊戲。這些醜陋的無政府主義者必須立即被阻止。立刻、快速行動！」

「國內恐怖分子已經佔領西雅圖，而西雅圖是由激進的左派民主黨人管理的。法律和秩序在哪？」

Radical Left Governor @JayInslee and the Mayor of Seattle are being taunted and played at a level that our great Country has never seen before. Take back your city NOW. If you don’t do it, I will. This is not a game. These ugly Anarchists must be stopped IMMEDIATELY. MOVE FAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

值得一提的是，第一條對華盛頓州長因斯利指名道姓的推文6月11日被刪除。

西雅圖市示威活動持續升級，示威者多次衝擊佔領當地警察局，要求解散警察。數百示威者6月9日晚佔領市政廳，要求杜爾肯下台，要求取消警察局經費。

示威者被警察趕離市政廳後，在西雅圖國會山附近建立「國會山莊無警自治區」（Capitol Hill Autonomous Zone），宣布「自治」，大量設置路障，在街道牆上塗畫「自治」標語。