美國稱逮捕一名解放軍軍官　中國外交部：政治迫害

美國表示在洛杉磯國際機場逮捕一名解放軍軍官，原因是他在申請赴美簽證時刻意隱瞞其現役軍官身份，遭控簽證欺詐罪。中國外交部6月12日回應說，美國的做法是政治迫害。

在中國外交部6月12的記者會上，有記者問「美國司法部稱，一名叫王欣的中國公民，他是一名軍官，由於使用虛假簽證信息，試圖在美獲取實驗室資料，目前已被捕。中方能否確認？對此有何評論？」

發言人華春瑩回應稱「一段時間以來，美方在中美人文交流領域採取了一系列消極錯誤言行。近日，多名中國留學人員在出境回國時被美方執法人員無故長時間盤問並檢查隨身攜帶的電子設備，部分人員的全部電子設備被無理扣押。據媒體報道，美政府還將取消數千名中國留學生簽證。」

她還說，美方以所謂軍方背景理由抓扣回國中國留學人員，這是對中國在美留學人員合法權利的嚴重侵害，是一種赤裸裸的政治迫害。美方強調「軍官」背景，無非就是要把中方有關人員妖魔化、標籤化。

她又表示「據我所知，王欣只是心血管疾病方面的醫生，我看不出來他怎麼會危害美國國家利益或安全。」

華春瑩還指出「至於美方抓捕的名義，我想只要讀過法國阿爾斯通公司前高管皮耶魯齊《美國陷阱》那本書，或者長期觀察美國所作所為就知道，美方一貫對國際法合則用，不合則棄，更是把所謂法律這一套當做打壓其他國家機構和人員的藉口和工具。我們敦促美方認識並立即糾正這一嚴重錯誤，停止利用各種藉口對中國在美留學人員進行無端限制和打壓，保障中國在美人員的正當合法權利。」

美國司法部6月11日表示，一名中國科研人員在洛杉磯離境時，因涉嫌間諜罪被捕，他在被捕後坦誠自己其實是解放軍軍官，且受到中國官方的資助。

根據舊金山聯邦檢察官辦公室與聯邦調查局（FBI）辦公室發表的聯合聲明，中國籍的王欣6月7日準備從洛杉磯搭機前往中國天津。雖然他在2019年3月宣稱自己赴美的目的是在加州大學舊金山分校（UCSF）做科學研究，但是在海關與邊境保衛局（CBP）的盤問之下，他坦承他是中國人民解放軍的軍官，且受到中國軍事研究室的僱用。根據美國海關與邊境保衛局所稱，王欣有少校軍銜。

王欣因為在申請簽證時隱瞞實情，涉嫌「簽證欺詐」，若被判定罪成，將面臨最高10年刑期與高達25萬元美金的罰金。