【新冠肺炎】世衛：嬰兒應不會從母乳感染病毒

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，有聲音憂慮受感染的母親可能會透過母乳傳染嬰兒，世衛（WHO）6月12日指，餵哺母乳應該不是傳播病毒的途徑。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，兒童感染COVID-19病毒的風險較低，但患上餵哺母乳可避免的疾病風險則很高。他指根據現有證據，世衛認為餵哺母乳的好處大於傳播COVID-19病毒的潛在風險。

世衛生殖健康與研究部高級顧問班納吉（Anshu Banerjee）指出，現時並沒有在母乳中驗出活菌，而是只有病毒的殘餘物，因此相信沒證據證明母親透過餵哺傳染兒子的可能。

另外，全球多國陸續放寬居家令，恢復經濟活動，世衛警告疫情可能會因此上升，東南亞、墨西哥和南半球地區的形勢最為嚴峻，世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）表示，解除居家令後會導致群組感染情況再次出現，指這並不等於爆發第二波疫情。譚德塞亦認為，歐洲疫情即使緩和，但病毒仍有可能再次傳入當地。

現時全球多國正研發疫苗，譚德塞指，多名國家領袖都提倡將疫苗列為全球公共用品，確保大家都可以獲公平分配，他呼籲各國領袖應為此取得共識。

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