【新冠肺炎】印度孟買為何感染率最高？

孟買是印度的金融和娛樂之都，也是人口密集貧富差距巨大的交通樞紐。專家稱，這導致新型冠狀病毒肺炎（Covid-19）疫情在孟買失控蔓延。

據美國有線電視新聞網（CNN）6月12日報道，印度最富有的城市孟買正在承受着新型冠狀病毒危機的重壓。孟買是印度的金融和娛樂之都，也是一個人口密集、貧富差距巨大的交通樞紐。專家認為，正是這種狀況導致新冠肺炎疫情的失控蔓延。

僅孟買一地就報吿5萬多例病例，接近印度病例總數的五分之一，也超過疫情的發源地中國湖北武漢。孟買所在的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）已確診的病例比中國全境都多。

印度衛生和家庭福利部（Ministry of Health and Family Welfare）的數據顯示，該國已有逾28.6萬例新冠病毒感染病例，其中至少8,100人死亡。

儘管孟買是印度最富有的城市，但其財富大部分掌握在一小群精英手中，他們能夠負擔得起昂貴的私立醫院的醫療費用。大多數居民被送往公立醫院。4月和5月，隨着病毒蔓延，公立醫院迅速人滿為患。

喀拉拉邦前衛生部長、非營利衛生系統轉型平台的首席執行官Rajeev Sadanandan稱，以孟買這樣的人口，基礎設施是不可能滿足需求的。此外，他還表示，孟買是印度最繁忙的地方。商務旅客和遊客在孟買進進出出，許多人來自泰國或馬來西亞等地，這些地方在印度之前就感染了這種病毒。

他稱，孟買沒有采取可能有助於遏制疫情爆發的預防措施，比如追蹤所有來自冠狀病毒疫區的旅行者，但這些措施可能有助於遏制疫情的爆發。病毒抵達後，開始在社區中傳播，當局迅速做出反應，但為時已晚，無法控制疫情，尤其是在馬哈拉施特拉邦尚未建立接觸者追蹤系統的情況下。

他補充道，預防這種情況的機會非常、非常小。孟買錯過了「機會之窗」。

孟買人口約1,830萬，是印度人口最多的城市之一。上層中產階級可以住得起提供更多空間和社交距離機會的公寓，但這個城市的日常生活和商業是如此緊密地聯繫在一起，即使是富人也無法逃脱病毒的侵襲。

孟買觀察研究基金會高級研究員表示，許多管家、司機和家政人員住在孟買擁擠的貧民窟，這些貧民窟受到疫情的嚴重衝擊，這意味着他們有時會把病毒帶到工作地點。

4月1日，孟買的達拉維貧民窟證實首例冠狀病毒死亡病例。達拉維也是亞洲最大的貧民窟之一，其大約有100萬人口，人口密度幾乎是紐約的30倍。

當時，印度全國只確認了約2,500例新冠肺炎病例，但醫生警吿稱，達拉維的死亡預示着感染「猛撲」的到來。