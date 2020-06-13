美國前國家安全顧問博爾頓出版新書「踢爆」特朗普罪行

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）在6月23日出版的新書The Room Where It Happened（暫譯：發生那件事的房間），揭露他在白宮工作的內容，並在書中指出美國總統特朗普（Donald Trump）有做「類似施壓烏克蘭的事」，而且不當程度更大。

博爾頓口中「類似施壓烏克蘭的事」，就是俗稱「通烏門」風波。他身為前國家安全顧問，所知一定不少。

特朗普2019年陷入「通烏門」風波，導致他被國會彈劾，來到2020年2月初才無罪脫身。他2019年7月與向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話時，施壓要求對方調查美國前副總統拜登（Joe Biden）及其子亨特（Hunter Biden），否則扣起對烏克蘭的軍事援助。

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在特朗普2019月9月10日的Twitter推文中，博爾頓在當天「被辭職」，當時正是眾議院發動彈劾風波的初期。博爾頓丟職的原因，跟他與特朗普在包括外交方面意見分歧有關。特朗普說強烈反博爾頓很多建議。博爾頓其後說，自己在處於辭職過程中被炒。

博爾頓曾為列根（Ronald Reagan）、老布殊（George H. W. Bush）、小布殊（George W. Bush）政府效力。他曾是美國常駐聯合國代表，其外交立場強硬，支持出兵伊朗，亦是對華鷹派人物。

在一份2020年6月12日發布、有關新書的新聞稿中，他說特朗普整個外交政策中都有類似烏克蘭的過犯，有些情節比「通鳥門」更嚴重。他說他和其他華府中人都曾嘗試提出警告。

他的新書原定2020年3月中出版，但須經白宮律師檢視，之後又按白宮要求重寫，確保當中沒有機密資料。白宮之後又說，書中仍有機密內容。博爾頓的代表律師指白宮以國家安全為藉口進行審查。