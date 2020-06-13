美國明尼阿波利斯議會通過決議　「社區安全系統」取代警察局

美國明尼蘇達州（Minnesota）明尼阿波利斯市（Minneapolis）市議會6月12日一致通過一項決議案，要求以社區主導的公共安全系統取代警察局。

路透社12日報道，5名市議員在決議中寫道，「弗洛伊德（George Floyd）被明尼阿波利斯市警員謀殺是宗悲劇，這顯示再多的改革也阻止不了警察局一些成員對我們社區成員施以致命暴力與虐待，特別是針對黑人和有色人種。」

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根據決議，市議會將「展開為期1年的過程，用以參與、研究以及進行結構性改變，創建一個變革的新模式去營造我們城市的安全（生活）。」

市議會已委任一個新的工作小組在7月24日前提交建議書，詳述如何與社區持份者合作來改造公共安全系統。

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市議會主席本德（Lisa Bender）說：「我們在回應人們要求立即採取行動減少警察暴力以及支持提升社區安全之際，我們將邀請社區成員協助塑造長遠的、變革性的改變。這將以那些在社區暴力與警察暴力中最受影響人士的聲音為中心。」

本德與其他市議員表示，他們打算在11月3日將這個計劃付諸投票表決，明尼阿波利斯市選民屆時將決定未來社區保安的模式。