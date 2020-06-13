特朗普否認競選集會日子別有用心　如連任失敗將做「其他事」

爭取連任的美國總統特朗普（Donald Trump）定於6月19日在俄克拉何馬州塔爾薩（Tulsa）舉行爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情以來首場競選集會。適逢當日是紀念廢除奴隸制度的「六月節」（Juneteenth）。特朗普接受訪問時否認是別有用心。

霍士新聞（Fox News）的訪問6月12日播出。黑人主持福克納（Harris Faulkner）問特朗普是否刻意選擇於6月19日舉行集會，特朗普否認。他指，應該要視為慶祝，不要視為不便。

拒絕為美軍基地改名的特朗普表示，自己為黑人群體所做的事比起任何其他總統都要多。特朗普指，前總統林肯（Abraham Lincoln）及格，因為他雖然做得好，但最終成果值得質疑，不過未有作出解釋。

1865年6月19日，德克薩斯被迫遵守林肯的《解放奴隸宣言》（The Emancipation Proclamation），宣布所有奴隸自由，成為最後一個廢除奴隸制度的南方邦聯州份。後來美國以「六月節」紀念廢除奴隸制度。

圖為1921年，俄克拉何馬州塔爾薩爆發種族騷亂，期間有大廈起火冒煙。（路透社）

至於舉辦競選集會的城市塔爾薩，則曾於一個世紀前曾發生白人幫派屠殺非裔美國人的事件。福克納其後表示，不知道特朗普是否留意到非裔美國人在塔爾薩的痛苦歷史，因為訪問內容主要圍繞競選集會的日子。

對於前副總統拜登（Joe Biden）指特朗普如果落敗有機會拒絕離開白宮，特朗普回應表示，如果連任失敗將做「其他事」，暗示將接受選舉結果。

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