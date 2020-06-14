巴黎倫敦有民眾發起示威　部分示威者與警方爆發衝突

巴黎和倫敦分別有民眾在6月13日發起示威，但都演變成警民衝突。

在巴黎的示威中，數以千計民眾在共和廣場集會，呼籲爭取種族公義。集會大致和平，不過他們計劃遊行到歌劇院時，遭警方以可能威脅當地店舖生意為由阻撓。有示威者向警方擲水樽、石頭和單車輪，警方隨即以催淚彈驅散。

而在示威現場附近，有極右份子在一楝建築物外掛上「反對針對白人種族主義」的橫額抗議，多名住戶之後手持剪刀等工具，撕下橫額，並獲地面上的支持者歡呼支持。

巴黎一楝建築物的居民以剪刀等工具撕下一幅極右團體的橫額。（AP）

倫敦海德公園亦有大批民眾舉行反種族歧視集會，同時數百名右翼示威者在市內聚集，聲稱要保護戰時首相邱吉爾（Winston Churchill）銅像等歷史文物，不過他們趁機向警察擲啤酒瓶和煙花。他們並企圖到海德公園，不過被警方分隔，避免兩批示威者爆發嚴重衝突。

首相約翰遜（Boris Johnson）及內政部長彭黛玲（Priti Patel）分別批評極右示威者的暴力行為不可接受，指任何暴力或破壞行為須面對法律制裁，當局不會容忍針對警方的暴力。倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）指沒有參與反種族歧視示威的民眾減少與極右份子衝突、以及感染新型冠狀病毒（COVID-19）的風險，呼籲其他示威者盡快散去。