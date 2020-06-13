【美國示威】科技巨頭紛紛拒絕向警方供應人臉辨識技術

美國三大科技公司IBM、亞馬遜和微軟先後對警察使用人臉辨識服務提出質疑，其中亞馬遜和微軟已先後表明不會向警察部門出售人臉辨識服務，要求未來推出相關法律能夠有效管控和約束有關技術，IBM則退出通用人臉辨識業務。

綜合媒體6月13日報道稱，微軟公司本星期宣布不向警方銷售人臉識別軟件的美國科技巨頭公司。微軟公司總裁史密斯（Brad Smith）於6月11日宣布有關決定，並呼籲美國國會從保護人權的角度出發、立法加強對人臉識別技術應用的管理，並說在有法律約束人臉識別技術的使用之前，微軟公司不會向美國警方出售人臉識別軟件。

目前人臉識別技術面臨的一個主要批評是，對膚色較深的人、現有的人臉識別技術出錯率較高。

在美國主要城市不斷發生抗議黑人弗洛伊德（George Floyd）死於警察暴力的示威遊行，聚焦美國社會的種族歧視和警察執法不公正的問題。

美國國家情報局前代理局長格雷內爾（Richard Grenell）在Twitter上對微軟宣布停止向警方出售面部識別技術的新聞發表評論，稱應該禁止微軟簽訂和聯邦政府的業務合約，並表示既然微軟公開表明了立場，就要承擔這樣做的後果。隨後，美國總統特朗普（Donald Trump）轉發了這條帖文。

6月8日，IBM在寫給國會議員的公開信中表示，IBM將退出通用面部識別業務，並反對將該項技術用於大規模監控和種族畫像。

6月10日，亞馬遜表示，禁止美國警方使用其人臉識別服務1年，「希望能通過為期1年的禁令，給美國國會足夠的時間來制定該項技術的監管規則」。