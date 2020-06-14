美國亞特蘭大一名黑人涉搶電槍遭警員擊斃　警察首長下台

美國亞特蘭大（Atlanta）一名黑人男子6月12日因為接受酒精測試時與警員發生爭執，並搶走電槍，結果被警員開槍擊斃。事件再次引起警方執法手式的爭議，當地警方首長在13日宣布辭職。

事發於當地時間12日晚，警方接獲報告，指一名男子在一間餐廳的汽車通道等候外賣時，在私家車上睡覺。兩名警員到場為27歲非裔事主布魯克斯（Rayshard Brooks）進行酒精測試，對方未能通過，於是警員上前拘捕。布魯克斯反抗，與警員發生爭執時，一度搶走電槍逃走。

The GBI is releasing surveillance video showing the exchange between Atlanta Police Officers and Rayshard Brooks from Wendy’s restaurant - Atlanta OIS 6.12.20 https://t.co/dNlBDpXsRp — GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) June 13, 2020

負責調查事件的佐治亞州調查局（Georgia Bureau of Investigation，GBI）13日表示，像這種警員使用致命武力的情況，民眾有權知道事發經過，因此公開現場閉路電視片段，顯示布魯克斯逃跑曾經轉身，並疑似用電槍指向警員，結果警員向他連發3槍，送院後證實不治。

布魯克斯在6月12日因酒精測試而被警員擊斃，多名示威者在13日於事發現場附近進行示威。（AP）

事件正值另一名非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭明尼阿波利斯（Minneapolis）警員壓頸死亡後不足一個月，美國民眾要求正視警暴和改革警隊，其中亞特蘭大亦有大型示威。而在布魯克斯的死訊傳出後，其家屬及百多名示威者13日到事發現場舉行集會，情況大致和平。

亞特蘭大市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms）不認為警方使用致命方式合理，並要求辭退涉事警員。她亦指已經接受市警察首長希爾茲（Erika Shields）的辭職，對方會以其他方式繼續為當地服務。