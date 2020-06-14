【美國示威】加州又一黑人死亡　民眾爆發示威要求調查真相

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美國黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警方暴力執法致死，引發的示威浪潮持續。加州洛杉磯縣帕姆代爾市（Palmdale）爆發示威，要求警方交代6月10日在市政廳外吊頸死亡黑人的真相。

美國示威：圖攝於6月13日，帕姆代爾市警局前。示威者遊行至警署外示威，警察代表正與示威民眾對話。（Reuters）

事發於6月10日，一名24歲的黑人富勒（Robert Fuller）被發現吊在帕姆代爾市市政廳附近的一棵樹上。警方初步判斷富勒死於自殺，引發當地民眾不滿，爆發示威。

黑人弗洛伊德遭警方暴力執法致死，引發多地示威浪潮，與黑人相關的命案亦因此變得敏感。帕姆代爾市市長霍夫鮑爾（Steve Hofbauer）在聲明中指富勒可能是受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情困擾自殺，進一步挑動民眾情緒。

數百名示威者13日發起遊行，抗議警方在無交代更多證據下太早下結論，質疑背後可能是種族歧視命案。民眾亦在網絡上發起請願，要求全面調查。當局其後與民眾代表會面，承諾會繼續調查事件。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死　導致美國以及其他國家多處發生示威或騷亂：

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