伊朗外長：特朗普施壓政策失敗　連任機會仍大

美國與伊朗關係持續緊張，2020年美國總統選舉參選人對伊朗的態度成為焦點。伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）6月13日接受訪問時表示，美國總統特朗普（Donald Trump）對伊朗的「極限施壓」政策已失敗，但他連任總統的機會仍然很大。

扎里夫表示：「人類科學史上最大的錯誤就是去做預測，特別是在不穩定兼嚴峻的形勢下。但請允許我冒昧地預測，特朗普的連任機會仍然多於50%。」不過，他認為特朗普的連任機會已比4至5個月前大為減少。最近有多項美國民意調查顯示，特朗普的支持度落後於美國前副總統拜登（Joe Biden）。惟扎里夫相信，特朗普有30%至35%鐵票，令他有勝算。

扎里夫指出，特朗普應該也知道自己的「極限施壓」政策已失敗，而且應該不再相信伊朗會崩潰，他只是在重覆犯錯。他猜測美方知道自己犯錯，卻不知如何改過。

特朗普2019年令美國退出《伊朗核協議》（JCPOA），並重啟對伊朗的制裁、打擊該國經濟，令兩國關係再度惡化。伊朗也決定不再遵守JCPOA，不會再在濃縮離心機數量、濃縮鈾庫存量，以及核子活動的研究與開發上受限制。特朗普本月更揚言，如果伊朗領導人認為他會在今年的美國總統選舉中落敗，就是錯誤，呼籲他們不要留到選舉後才與美國談協議。

伊朗外交部當時回應指，伊朗不會根據美國內部的事項，如總統選舉來決定自己的政策。