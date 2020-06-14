【新冠肺炎】美國研究發現病毒已突變　更具傳染性

美國媒體6月13日報道，佛羅里達州斯克里普斯研究所（Scripps Research Institute）多位研究人員認為，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）已產生基因突變，會令病毒更容易感染人體細胞。不過他們指出，需要更多研究證實基因突變是否已改變疫情大流行的進程。

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美國有線電視新聞網絡（CNN）13日報道，研究人員進行一系列實際發現，基因突變影響病毒的棘狀蛋白（spike protein），令其更加容易入侵人體細胞。領導研究的病毒學家Hyeryun Choe在聲明中指出，在他們使用的細胞培養方法中，突變的病毒較沒有突變的病毒更具傳染性。

若有關發現得到證實，將是首次有展示出，病毒的變化對疫情大流行的重要意義。

Hyeryun Choe將團隊的研究，發送給美國醫療諮詢公司艾社康諮詢公司主席（Access Health International）哈兹爾廷（William Haseltine）。

哈兹爾廷是病毒學家，他稱相信有關發現解釋為何病毒在全美洲會容易傳播。他指研究的重要性在於指出病能毒能改變，變得有利自身，同時便是對人類有害。他說病毒迄今在適應人類文化方面做得好：「你可以看到它在一些地方不是去得非常遠，在其他地方卻仿如『校運會』（般熱烈）。」