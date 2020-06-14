【新冠肺炎】法國單日死亡人數少於30人　阿斯利康向歐洲提供疫苗

歐洲的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續放緩，其中在法國，當地的單日死亡人數已經連續四天低於30人。另外，英國阿斯利康（AstraZeneca）藥廠與包括法國在內的歐洲多國政府簽訂協議，向對方提供4億劑疫苗。

法國政府6月13日公布最新疫情數據，當地在13日新增24人死於疫情，總數增至29,398人。而全國再多215人康復出院，留院人數減至10,909人，當中871人仍然接受深切治療。

另外，由法國、德國、意大利和荷蘭組成的歐洲包容性疫苗聯盟（IVA）與阿斯利康簽訂協議，對方會從2020年底開始提供4億劑由牛津大學研發的疫苗。該公司表示，如果疫苗的臨床測試成功，這次與歐盟委員會（European Commission）的合作就可以為數以千萬計歐洲民眾確保足夠疫苗，同時指疫苗會在歐洲國家製造，實現自給自足。

阿斯利康亦指，日本、俄羅斯、巴西和中國都表示有意採購疫苗，該公司早前在全球達成生產協議，以生產20億劑疫苗為目標，包括美國政府12億美元協議及兩個獲微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）的企業等。

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