【新冠肺炎・疫情】英國單日死亡數創新低　伊朗單日不治數再破百

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過788萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少43萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月15日上午7時33分，全球確診個案新增70,157宗，累計增至7,887,221宗。死亡個案新增2,027宗，累計增至432,632宗。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月15日上午7時33分，美國新增18,809宗確診個案，累計增至2,093,335宗。死亡個案增加293宗，累計增至115,729宗。美國已有逾2,353萬人接受檢測、逾56萬人痊癒。

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伊朗：衞生部6月14日公布，該國新增2,472宗確診病例，累計增至187,427宗。死亡病例新增107宗，為兩個月以來首次，累計增至8,837宗。

英國：英國6月14日新增1,514宗確診病例，累計確診295,889宗。死亡案例新增36宗創新低，累計41,698宗。

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韓國：中央防疫對策本部6月14日公布，截至當天零時，韓國新增34宗確診病例，累計增至12,085宗。該國當天沒有新增死亡個案，累計277宗。康復並解除隔離的病例累計10,718宗。

新加坡：該國6月13日新增347宗確診病例，累計40,197宗。新增案例中，5宗屬社區感染，其他絕大多數與外籍勞工宿舍有關。

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印度：衞生部6月14日公布，該國新增11,929宗確診個案，再創單日新高，累計增至320,922宗。死亡個案新增311宗，累計增至9,195宗。印度累計確診個案在過去一周超越西班牙和英國，成為全球第4多國家

日本：日本東京都6月14日新增47宗新型冠狀病毒肺炎確診病例，是自6月11日「東京警報」解除以來連續4天單日新增至少20宗。47宗病例中有18宗跟「夜生活」的店舖有關，其餘29個病例中，有7宗跟曾發生集體感染的武藏野中央醫院有關，以及4宗與其他夜生活場所有關。



東京12日新增25宗確診病例，當中13宗與牛郎店等夜店有關，在13日新增24宗確診病例，當中4宗來自歌舞伎町。

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巴西：政府公布的數據顯示，該國在6月14日新增17,110宗確診病例，累計確診867,624宗；新增死亡病612宗，累計死亡病例43,332宗。目前巴西的確診總數居全球第2，僅次於美國，並已超越英國，成為排在美國之後、全球染疫死亡個案第二多的國家。

俄羅斯：該國6月14日公布新增8,835個確診個案，累計增至528,964個。死亡個案新增119個，累計增至6,948個。

墨西哥：該國衞生部門6月14日公布，新增確診個案4,147宗，累計增至146,837宗。死亡個案新增269宗，累計增至17,141宗。

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德國：據羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）6月14日數據，該國新增247宗確診病例，累計增至186,269宗。死亡病例新增6宗，累計增至8,787宗。

非洲：據非洲疾病預防控制中心（Africa Center for Disease Control and Prevention）6月13日公布的數據，非洲確診病例新增8,659宗，累計增至225,105宗。死亡病例新增284宗，累計增至6,040宗。

世界衛生組織（WHO）6月11日指出，非洲之前從疫情開始至達到10萬宗確診病例，耗時98天，但從10萬宗再增至20萬宗，則僅花18天。世衛非洲地區區域主任穆蒂（Matshidiso Moeti）指出，非洲54個國家中有超過半數已開始出現社區傳播，並指這是「嚴重跡象」。