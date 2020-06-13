【新冠肺炎】《時代》周刊：美國防疫比中國差100倍

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例破200萬大關，死亡人數逾11萬人，華府被指處理手法有問題，才會導致國內這麼多人染疫及死亡。《時代》周刊6月10日刊登2位知名衛生專家合撰文章，專家直指美國新冠死亡率高於中國百倍，因為應對遲緩，最終使美國成為全世界疫情最嚴重的國家。他們警告，如政府不積極汲取成功國家的經驗，死亡率或會上升至中國的200倍。

文章以《美國應對新冠肺炎比中國的差100倍》為題，由杜克大學（Duke University）全球衛生與公共政策教授亞米（Gavin Yamey）及加州大學三藩市分校（University of California, San Francisco）全球衛生科學院名譽教授賈米森（Dean T. Jamison）聯合撰寫。

他們指出，如今美國每100萬人中，便有超過340人因新冠肺炎而死亡，是中國死亡率的100倍以上。反觀最早出現疑似病例的中國，國內2019年12月8日出現首宗疑似病例，政府12月31日通知世界衛生組織（WHO），2020年1月12日向世界分享病毒基因。重災區武漢也實施大規模封鎖，並出動約4.2萬名醫護人員前往武漢。這些措施控制病毒在湖北傳播，為中國其他地區提供準備的時間，至今，在中國確診病例中，只有16%發生在湖北省以外地區。

文章指出，中國死亡病例可能是被少算（undercount），而數字已被向上修正至少一次，以及可能在未來一段時間不斷的變動。但美國亦有同樣有這兩種情況。而即使中國有少算，其死亡率仍比美國低約100倍。

除了中國外，奧地利、德國及希臘的人均死亡率也明顯低於美國。在東亞及太平洋地區，澳洲、香港、蒙古國、新西蘭、新加坡、韓國、台灣及泰國等國家或地區，都保持每百萬人死亡數不到7人的水平。

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美國與這些國家死亡率的差距，描繪出美國與成功應對大流行的國家，在抗疫效率上的諸多差別。

兩人在文中指出，美國將可以成功抗疫的機會糟蹋掉。在美國出現第一個確診個案後至少6周，美國聯邦政府以及大部分州政府都無意推出類似「居家令」、進取的測試、分離、接觸者追蹤以及隔離措施。如此拖沓的應對手法，導致病毒不受約束地以及不知不覺地傳播。

文章指，除非它積極執行從成功國家那裏汲取到的教訓，否則兩名專家擔心，美國死亡率會增至中國的200倍。