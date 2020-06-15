【新冠肺炎】紐約州多區違反抗疫規則　州長警告或暫停重啟計劃

美國紐約州是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情重災區之一。不過，近日當地疫情有緩和，已在逾一周前開始進入重啟經濟階段。紐約州長科莫（Andrew Cuomo）6月14日公布，近日接到逾2.5萬宗來自州內多地的違反抗疫規則投訴。他警告或會因此暫停部分地區的重啟經濟計劃。

紐約州有民眾違反防疫規則。圖為6月10日，紐約市曼哈頓（Manhattan）民眾在餐廳用餐的情況。（Reuters）

科莫表示，政府接到的違反抗疫規則投訴，主要涉及紐約市曼哈頓（Manhattan）及長島（Long Island）漢普頓區（Hamptons）的店舖。據指，很多違反規則的民眾在餐廳及酒吧外聚集，有人更沒有保持社交距離或沒有戴口罩。

科莫警告，當局會加緊執法，違反抗疫規則的酒吧及餐廳有可能被吊銷酒牌。如果地方政府不加強監察及執法，州政府就會暫停違法地區的重啟經濟計劃。

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另外，明尼蘇達州（Minnesota）非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日在被捕期間遭警員以膝部壓頸後死亡，觸發國內多處的示威活動。科莫提醒在紐約州示威的民眾及維持秩序的警察，一旦他們在示威期間沒有戴上口罩或遮住口鼻，就會被罰款。

根據14日的數據，全州於14日共新增37宗死亡個案。科莫透露，紐約州的感染率為0.78，是全國最低。