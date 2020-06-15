【美國示威】普京支持非裔美國人爭取權益　但否定破壞行為

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）接受國內電視台訪問，談及美國示威活動。這是自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在俄羅斯爆發以來，普京首次接受的訪問。

俄羅斯總統普京2020年3月24日走進位於俄羅斯莫斯科郊外的一家醫院，探訪新冠患者。（AP）

普京6月14日接受俄羅斯-1（Rossiya-1）電視訪問時，談及美國示威活動。普京表示支持黑人為平等爭取權益，並指不論是在前蘇聯和今天俄羅斯的時期，俄羅斯都同情及支持非裔美國人。

但普京指當示威演變成暴力及犯罪事件後，示威內已包含了激進的民族主義和極端主義成分，普京指這將不會帶來任何好事。

被問及如何看待歐洲有雕像被拉倒，普京指這無疑是破壞行為。他指出示威者是在要求「只有黑人的醫生才能治療黑人病人」，並稱這在多民族的社會中是不可能的事。

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另一方面，普京亦談到新冠疫情的處理。普京指無法想像美國聯邦政府的決策為何會遭地區政府反對，造成矛盾，稱美國的集團和黨派將自身利益凌駕於全社會和民眾的利益之上。普京稱這是為何俄羅斯處理疫情較美國優勝的地方。

美國在疫情爆發期間聯邦政府與地方政府發生磨擦，特別在疫情高峰期，總統特朗（Donald Trump）普急於重啟經濟，遭紐約等疫情嚴重的地區政府反對。