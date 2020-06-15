「改舊文一錯字」記者網絡誹謗罪成　揭杜特爾特血腥掃毒成眼中釘

菲律賓異見記者雷薩（Maria Ressa）15日被判網路誹謗罪成立，她和新聞自由團體都認為，本案目的是出於菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）政府的政治動機。

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雷薩2012年成立的「拉普勒新聞網站」（Rappler，編按：簡稱拉普勒），該媒體因為刊登批評杜特爾特政策以及其發動殘酷毒品戰爭報道而備受關注，雷薩去年初在馬尼拉辦公室被捕。

而15日的判決是源自於一起2017年的控告案。當時一名商人針對「拉普勒」在2012年一篇指控他與非法毒品和人口販運有關的報道提出告訴。但雷薩在新的網路誹謗法生效前兩年發表該篇文章。

檢察官稱「拉普勒」曾在2014年對該篇報道的一個錯字進行更正，將一個錯字「evation」校正為「evasion」（逃避），已屬於「重新發布」，因此構成「網路誹謗」。

雷薩和「拉普勒」的前職員Reynaldo Santos Jr.於15日都被定罪，兩人目前已獲假釋，等待上訴，可能面臨至少六個月、最高七年刑期。

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