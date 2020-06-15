《南北共同宣言》簽署20周年　文在寅籲朝勿停止和平進程

6月15日是《南北共同宣言》簽署20周年的日子，當年此宣言為韓國及朝鮮帶來和解的希望。然而，近日韓朝關係惡化，朝鮮更因脫北者散發反朝傳單一事威脅動武。韓國總統文在寅15日呼籲朝鮮不要停止兩國關係的和平進程，而韓國會致力實行韓朝峰會的協定。

朝鮮領袖金正恩的妹妹金與正（圖）炮轟脫北者向朝鮮散發反朝傳單。圖為2019年3月2日，金與正在越南河內出席獻花儀式。（Reuters）

文在寅與青瓦台高官開會時表示：「兩國應該一同邁進的方向很清楚，我們不應再次停止雙方的交流。我們很不容易地才克服了長期的分離和戰爭危機。」他提到在2018年的韓朝峰會中，與朝方達成的《板門店宣言》及《平壤共同宣言》，指要持續努力實行它們。

韓國統一部14日發聲明指，「韓朝兩國應遵守雙方過去簽署的所有協議，政府正在認真對待當前局勢。」，又形容當前韓朝關係惡化的情況十分嚴重。韓國防部則稱，韓方正密切關注朝鮮的軍事行動，在任何情況下都會保持堅定姿態。

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兩國2000年簽署《南北共同宣言》時，時任總統金大中與朝鮮領袖金正日首度會面。金大中在平壤機場與金正日擁抱道別時，更稱「南北為至今為止的對立時代劃下休止符」。可是往後的20年內，韓朝關係依然起伏不定。