路透社：美商務部擬允美企與華為合作　共同制定5G標準

美國商務部2019年5月將中國電信業巨頭華為列入「實體清單」, 限制美國企業向華為出售產品和技術。經過近一年時間，路透社5月5日引述消息人士報道，商務部即將簽署一項新規例，允許美國企業與華為共同參與5G網絡標準的制定。

華為：美國商務部商務部擬允許美國企業與華為共同參與5G網絡標準的制定。圖為2019年9月6日華為參與德國IFA並展出產品。（Getty）

報道指出，自美國將華為列入「實體清單」後，一些美國科技公司停止與華為合作開發標準，同時亦不確定可以向華為分享哪些技術及資訊。

美國業界及政府官員認為，這令美國處於不利地位，因華為可在國際標準制定會議上擁有更多話語權。標準制定對電訊行業尤為重要，若企業獲得更多行業標準專利，將可提高數十億美元盈利。

路透社引述兩名消息人士指出，經過近一年時間，商務部已起草一項新規例來解決此問題。消息人士稱，新規主要容許美國公司參與華為同為會員的標準制定機構。

消息人士說，該規則可能仍會改變，草案正在美國商務部進行最終審查，若獲得批准，就會提交到其他機構審批。目前尚未清楚整個過程將花費多長時間，或者會否有機構反對。該規定僅適用於華為，而不適合如視像監控設備供應商海康威視（Hikvision）等其他中國企業。