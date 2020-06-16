中美由楊潔篪與蓬佩奧周三在夏威夷會晤　彭博：中國主動要求會晤

美國傳媒6月16日引述知情人士透露，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將於6月16日前往夏威夷，與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪舉行會晤。

兩位中美最高層級外交官員已久未會晤。圖為2018年10月8日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在北京會見美國國務卿蓬佩奧。（Reuters）

據彭博社6月15日報道，在中美關係因貿易、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、香港問題等引發緊張局勢的情況下，兩名知情人士透露，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）預定16日前往夏威夷，與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪舉行會晤。

不願透露姓名的知情人士稱，蓬佩奧與中共最高外交政策官員楊潔篪計劃中的會面一直處於保密狀態。他們說，蓬佩奧與楊潔篪計劃在希卡姆空軍基地（Hickam Air Force Base）舉行會談。

其中一名知情人士稱，是中國主動要求舉行此次會晤。不過截至目前，雙方都沒有公開證實這一事件，知情人士也拒絕透露具體議程。

彭博社稱，雖然蓬佩奧曾偶爾與楊潔篪通電話，但自從2019年8月與楊潔篪在紐約舉行會晤後，從未公開宣布與中國高官會晤。

蓬佩奧將由助理國務卿史迪威（David Stilwell）一同前往夏威夷，史迪威自2018年年底以來也未去過中國。

在6月15日的中國外交部例行記者會上，有記者就有媒體報道美國國務卿蓬佩奧將與楊潔篪在夏威夷舉行會晤一事提問，中國外交部發言人趙立堅回應稱，中美外交渠道保持着溝通，如果有進一步消息我們將及時發布。