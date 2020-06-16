【美國大選】俄克拉何馬州提出將特朗普競選集會移師戶外

尋求連任的美國總統特朗普（Donald Trump）6月20日會在俄克拉何馬州塔爾薩市（Tulsa）一個大型體育館舉行競選集會，大量支持者有意出席。俄克拉何馬州長、共和黨籍的斯蒂特（Kevin Stitt）6月15日表示，已經向特朗普競選團隊提出將競選集會移至戶外舉行，容納更加多人。

俄克拉何馬州長斯蒂特（Kevin Stitt）向特朗普提出改在戶外舉行競選集會。圖為2020年5月6日，斯蒂特在俄克拉何馬市（Oklahoma City）出席記者招待會。（AP）

斯蒂特與特朗普及副總統彭斯（Mike Pence）商討有關競選集會的事後，得悉已有近100萬人希望得到競選集會的門票。原定舉行競選集會的體育館有1.9萬個座位，現時已有特朗普支持者在門外排隊。

斯蒂特表示：「我們對於我州能成為其中一個最早可安全及顯著重啟的州份，感到很興奮。而我正尋找一個合適的場地，供（特朗普競選集會）移至戶外舉行。此項工作仍在進行中。」

最近該州接受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒檢測的民眾中，結果呈陽性的人數仍很多。當地衞生官員亦擔心，特朗普競選集會會令大量民眾在密閉的空間中聚集，增加疫情擴散的風險。

俄克拉何馬縣共和黨主席麥克萊恩（David McLain）透露，特朗普競選團隊計劃讓體育館坐滿人，並會向每名參加者派發口罩，但未有打算強制要求他們戴上。在供民眾申領競選集會門票的網站中，特朗普團隊附上免責聲明，要求民眾一旦在參加集會時染疫，也不得追究。

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目前俄克拉何馬州已錄得逾8,400宗新型冠狀病毒肺炎病例，359人死亡。斯蒂特指，近日的確診個案有增加，只是因為政府擴大檢測範圍，而正因新型冠狀病毒肺炎留院的人數，只有150人；但政府仍不會鬆懈。現時該州已進入第三階段重啟，未有明確限制商店營業，也未有限制大型聚集，只要求民眾保持社交距離。

斯蒂特還計劃帶特朗普及彭斯到當地的格林伍德區（Greenwood）參觀。當地曾是大量非裔人士居住的地方，1921年曾發生屠殺黑人的事件，導致約300人死亡。特朗普仍未回覆是否會把競選集會移至戶外，或是否會到訪格林伍德區。