【新冠肺炎】遭白宮批評為中國喉舌後　《美國之音》正副台長辭職

美國政府資助的國際宣傳媒體《美國之音》（VOA）曾遭白宮批評為中國喉舌，被指在報道有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的新聞時，為中國宣傳。VOA台長貝內特（Amanda Bennett）及副台長菅原（Sandy Sugawara）6月15日宣布辭職。

VOA台長貝內特（Amanda Bennett）辭職。圖為2019年7月10日，貝內特（圖左）與丈夫（圖右）在愛達荷州準備出席會議。(Getty Images )

參議院早前通過，由保守派電影製作人帕克（Michael Pack）出任美國國際媒體署（USAGM）的新行政總裁。USAGM負責監察包括VOA在內的宣傳媒體。有指帕克更是白宮前首席策略師班農（Steve Bannon）的盟友。

貝內特及菅原在給VOA職員的電郵中表示，帕克有權選擇VOA的主管人選。她們讚揚VOA職員在處理有關新型冠狀病毒肺炎的報道時，反應迅速而自信，希望USAGM新行政總裁不要干預VOA的使命。貝內特是一名普立茲獎（Pulitzer Prizes）得主，也是一名偵查記者，她於2016年3月起擔任VOA台長。

VOA在4月時刊登一篇由《美聯社》撰寫的報道，當中提及首先爆發疫情的中國湖北省武漢市解封。白宮當時發聲明批評，VOA用美國納稅人的錢來為獨裁政權發聲。一封4月發出的電郵更顯示，美國疾病控制與預防中心（CDC）要求職員拒絕接受VOA的訪問。

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貝內特當時曾回應：「《美國之音》等受公共資助的獨立傳媒與國營傳媒之間的最大區別之一在於，我們可以不受限制地呈現各方對同一議題的立場，且一如美國之音章程（VOA Charter）所載明，依法也必須這麼做。」