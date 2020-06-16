【中印對峙】兩國爆發致命衝突　印度學者：友好關係或終結

中印邊境局勢再度惡化，兩國軍隊6月15日再次爆發衝突，更成為雙方45年來的首次致命衝突，有印度學者認為，這宗事件將是兩國關係分水嶺，甚至有學者稱，這可能是印度與中國之間45年友好關係終結的開始。

印度軍方6月16日發表聲明稱，中印士兵在6月15日晚再次發生衝突，印度方面有3人死亡。印軍的聲明稱，在加勒萬河谷（Galwan Valley）局勢降溫的過程中，15晚上發生一場暴力對峙，印度一方犧牲的人員包括1名軍官和2名士兵。雙方高級軍事官員目前正在舉行會議，以緩和局勢。



中國《環球時報》總編輯胡錫進則在Twitter表示，中方也有人員傷亡。

《紐約時報》報道稱，軍事專家稱，這是自1975年以來第一次在該邊境沿線的小規模衝突中有士兵被殺。報道稱，安全分析人士稱，兩國在山中上下巡邏的士兵被嚴格命令不得開槍，但這並不能阻止他們擲石頭或用簡陋武器甚至是拳頭打鬥。有印度媒體引述消息報道，印方士兵是因中方人員投擲石頭後受傷死亡。

彭博社6月16日報道稱，最新的局勢升級發生在兩國軍方和外交官員正在舉行對話，緩解升温的局勢。

倫敦國王學院國際關係教授潘特（Harsh Pant）說：「對中國來說，控制信息很容易。但是印度作為一個民主國家，緊張局勢會加劇，人民和反對派會提出質疑。所以某種程度的局勢升級將會發生。」他補充說，目前還不清楚新德里可能會做什麼，北京會做出什麼反應。

潘特說：「印度方面是否會取消原定於6月22日舉行的俄印中會談，還有待觀察。如果在邊境緊張局勢期間，有舉行此類峰會的計劃，中國傳統上會試圖挽回面子。中國是否還想再次挽回面子，這有待觀察。」

美國有線新聞網絡（CNN）報道，印度賈瓦哈拉爾．尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際研究學院副教授雅各布（Happymon Jacob）說，15日的人員死亡是40多年來這條有爭議的邊界地區首次出現人員死亡。

他說：「在實際控制線（LAC）上，我們至少有45年沒有人員死亡了。這可能是一件改變局勢的事情。這可能是印度與中國之間45年友好關係終結的開始。」

新德里智庫政策研究中心戰略研究教授切拉尼（Brahma Chellaney）對印度一家電視台表示「這是中印關係的一個分水嶺。」。他又稱「在這之後，中國和印度的關係將永遠不會像以前那樣。」