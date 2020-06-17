金與正狠批文在寅「無恥讕言」　青瓦台回應指責朝鮮非常無禮

朝鮮勞動黨第一副部長金與正6月17日發表談話，譴責韓國總統文在寅在《六一五宣言》20週年的講話，稱是一派無恥讕言。

圖為2018年5月，脫北者團體展示反朝單張，表示他們將向朝鮮散布有關傳單，譴責金正恩。（Reuters）

金與正批評文在寅未有在講話中，就脫北者團體散佈反朝傳單作出道歉，並批評這是韓國政府予此默認的做法。金與正稱韓國應就此道歉、反省，並承諾將防止類似事件重演。

金與正批評，文在寅將韓朝關係緊張的原因轉嫁給第三方，稱朝方不會再同「如此卑鄙的韓方」坐下來討論雙邊關係。金與正稱韓方正等待的「只有後悔和嘆息」。

負責對韓事務的統一戰線部長張金鐵（音譯）同日發表談話，稱日後不會與韓方進行交流或合作。

↓↓↓朝鮮6月16日爆破韓朝聯絡辦公室大樓

+ 5 + 4 + 3

青瓦台批評朝鮮「非常失禮」

青瓦台發言人回應指金與正批評文在寅的談話「非常無禮」且「不可理喻」，批評有關發言破壞韓朝互信，並稱韓國不會再接受朝鮮如此缺乏常識的行為。

文在寅在15日發表《六一五宣言》20週年講話，稱韓朝應停止在軍事分界線一帶進行散佈傳單等所有敵對行為，並稱這是也是每個希望和平的人都應該遵守的協議。

青瓦台已在4日發表聲明，指責脫北者團體散佈反朝傳單的行為百害而無一利。政府亦在11日表明將會取締有關行為，韓國統一部亦控告有關團體，涉嫌違反南北交流協力法。