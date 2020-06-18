楊潔篪與蓬佩奧於夏威夷舉行對話　中方：兩國同意繼續溝通

中國《人民日報》報道，當地時間6月16日至17日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應約同美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在夏威夷舉行對話。

圖為2018年11月9日，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪訪問美國，在華盛頓出席記者會。（Getty Images）

雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題深入交換意見。雙方充分闡明各自的立場，認為這是一次建設性的對話。雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識。雙方同意將繼續保持接觸和溝通。

美國國務院發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）發表聲明，指蓬佩奧和楊潔篪對美中關係交換意見。蓬佩奧強調美國利益的重要，以及需要互惠方式處理兩國商務、安全和外交的交流。他同時強調需要全面公開和分享資訊，對抗現時的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情和避免未來的爆發。

華府事前證實蓬佩奧前往夏威夷和楊潔篪會面，而北京一直未有公布消息，兩國也未有透露會談細節。據指，會談於檀香山希卡姆空軍基地舉行。美國國務院高官透露，當地時間早上9時開始，下午3時50分結束，意味會談歷時近7小時。隨行官員包括副國務卿比根（Stephen Biegun）。

美國《政治報》網站（Politico）最早報道蓬佩奧赴夏威夷會見中國官員的消息。隨後《南華早報》報道，楊潔篪將代表中方赴會。彭博社則指，會面是北京提出。

中美於貿易、新冠肺炎疫情和香港等議題出現分歧。外界估計這次會面或有助局勢降溫。曾任朝鮮政策特別代表的比根隨行，意味雙方也有機會討論朝鮮議題。