蓬佩奧和楊潔篪夏威夷會晤7小時　中方隻字未提美方具體談話內容

中美舉行自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情以來的首場高層會晤，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在夏威夷檀香山（Honolulu）、位於珍珠港的希卡姆空軍基地（Hickam Air Force Base）見面近7個小時。但蓬佩奧說了什麼，中國外交部聲明隻字未提。

美國公共廣播公司（PBS）《新聞一小時》（NewsHour）節目通訊記者謝福林（Nick Schifrin）在Twitter發布消息稱：「美國務院高級官員說，蓬佩奧和楊潔篪夏威夷會晤的結束時間在夏威夷時間下午3時50分。這是一頓晚宴和近7小時的美中高層外交官會晤時光，而美中雙邊關係處於數十年來最緊張的時刻。」

此前美國國務院證實，蓬佩奧與楊潔篪將在6月17日早上9時在檀香山會面。

.@SecPompeo meeting with Yang Jiechi ended at 3:50 pm Hawaii time, senior State Department official says. That』s one dinner and nearly 7 hours of meetings between the top Chinese and US diplomats, at a moment of the highest bilateral tension in decades. — Nick Schifrin (@nickschifrin) June 18, 2020

中國外交部官網通報，外交部發言人趙立堅6月18日就楊潔篪與蓬佩奧舉行記者答問會。被問及楊潔篪與蓬佩奧對話中是否談及近來雙邊關係中例如台灣、涉港等熱門議題時，趙立堅回答：「楊潔篪在對話中闡明了中方對發展中美關係的基本態度以及在台灣、涉港、涉疆等重要敏感問題上的立場。」

其中在中美關係上，趙立堅引述稱：「楊潔篪指出，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是中美雙方唯一正確選擇。中方致力於同美方一道努力，發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時堅定捍衛自身主權安全發展利益。希望美方與中方相向而行，認真落實兩國元首重要共識，推動兩國關係回到協調、合作、穩定為基調的軌道。」

值得一提的是，朝韓關係、中印關係等議題均未在列。而蓬佩奧說了什麼，則隻字未提。

美國國務院新聞發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）6月17日就蓬佩奧與楊潔篪會晤發布聲明指：「蓬佩奧與楊潔篪今天在美國夏威夷檀香山會晤，就美中關係交換見解。蓬佩奧強調了美方利益，以及雙方在貿易、安保、外交互動上的協議，必須完全互惠的重要性。」

「蓬佩奧還向對方強調，在持續抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情以及防禦再次爆發方面，必須全面透明、共享疫情訊息。」