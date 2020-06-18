新西蘭北島東北方向海域發生7.4級強烈地震

撰文：成依華
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新西蘭克馬德克群島（Kermadec Islands）以南海域、即北島（North Island）的東北方向海域在當地時間6月19日凌晨發生強烈地震，新西蘭地質網（GeoNet）測定為黎克特制7.4級，震源深度33公里，中國地震台網則測定為7.3級。
新西蘭方面測定這次地震為7.4級，震源深度33公里（GeoNet）
《鏡報》報道，數以千計的居民報告感受到這次地震。《新西蘭先鋒報》報道，幸這次地震震央距離北島城市吉斯伯恩（Gisborne）有710公里，深度有33公里，當地民防部門表示未有海嘯威脅。
There is no tsunami threat to New Zealand following the M7.4 SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS earthquake. Based on current information, the initial assessment is that the earthquake is unlikely to have caused a tsunami that will pose a threat to New Zealand.— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) June 18, 2020
美國地質調查局（U.S. Geological Survey，USGS）同樣測定此次地震為7.4級，但震源深度為10公里。
中國地震台網則表示，在中國時間6月18日20時49分，測定新西蘭克馬德克群島以南海域（南緯33.35度，西經177.85度）發生7.3級地震，震源深度10公里。