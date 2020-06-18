新西蘭北島東北方向海域發生7.4級強烈地震

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新西蘭克馬德克群島（Kermadec Islands）以南海域、即北島（North Island）的東北方向海域在當地時間6月19日凌晨發生強烈地震，新西蘭地質網（GeoNet）測定為黎克特制7.4級，震源深度33公里，中國地震台網則測定為7.3級。

新西蘭方面測定這次地震為7.4級，震源深度33公里（GeoNet）

《鏡報》報道，數以千計的居民報告感受到這次地震。《新西蘭先鋒報》報道，幸這次地震震央距離北島城市吉斯伯恩（Gisborne）有710公里，深度有33公里，當地民防部門表示未有海嘯威脅。

美國地質調查局（U.S. Geological Survey，USGS）同樣測定此次地震為7.4級，但震源深度為10公里。

中國地震台網則表示，在中國時間6月18日20時49分，測定新西蘭克馬德克群島以南海域（南緯33.35度，西經177.85度）發生7.3級地震，震源深度10公里。

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