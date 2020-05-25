新西蘭首都附近5.8級地震　總理阿德恩電視直播中處變不驚

新西蘭首都惠靈頓（Wellington）附近地區5月25日早上發生5.8級地震，暫時未有傷亡損毀報告。總理阿德恩（Jacinda Ardern）當時在國會大樓接受現場直播的訪問，她在地震時保持冷靜、臨危不亂。

地震發生在上午7時53分，新西蘭地質網（GeoNet）數據顯示，是次地震的震源深度為37公里，震央位在新西蘭北島城市勒文（Levin）西北30公里。地質網首次錄得地震時，震度為5.9級。地震後再有約40次餘震。

惠靈頓的列車服務因此暫停服務，並在上午10時30分恢復運行時降低行駛速度。新西蘭廣播電台（RNZ）報道，從遠北地區（Far East）至南島的達尼丁（Dunedin），有3.6萬多人感受到地震。

地震時，阿德恩正在接受新西蘭媒體新聞中心網站（Newshub）節目《AM Show》的直播訪問。當她感受到地震後，她短暫地注視了屋內的環境，再告訴主持人布里奇（Ryan Bridge）：「我們這裏剛剛有點地震，布里奇」，「如果你看到我後方的東西移動，就會知道地震搖晃得蠻厲害。」

她很快恢復鎮定並繼續接受採訪，還和布里奇說：「它（地震）剛已停了，我們很好。我沒有在任何吊燈下，我看來，我是身處一個結構牢固的地方。」