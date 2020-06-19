美國最高法院裁定　阻止特朗普政府中止「追夢者」計劃

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美國最高法院6月18日以5比4裁定，阻止總統特朗普（Donald Trump）政府中止前朝奧巴馬（Barack Obama）時代的「追夢者計劃」。

最高法院的保守派首席大法官羅伯茨（John Roberts）在關鍵一票上投向自由派陣營，結果裁定特朗普政府在2017年廢除俗稱「追夢者計劃」的「童年抵美者暫緩遣返計劃」（Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA）舉動違憲。羅伯茨在判詞指出，裁決時並沒有考慮DACA或廢除制度的對錯，而是針對有關部門是否提供合理的理據，但對方沒有交代充分理由。

特朗普之後於Twitter批評裁決，指判決非常糟糕而且有政治動機，稱需要更多公義，否則將來可能會失去容許民眾攜帶槍械的憲法第二修正案和其他問題，又認為最高法院並不喜歡他。

DACA在2012年由奧巴馬實施，旨在保護幼時隨家人非法進入美國的人，使他們免遭遣返，可留美生活。根據今次裁決，目前留在美國的大約64.9萬名墨西哥和拉丁美洲的年輕人將不會被遣返，同時可以申請每兩年更新一次的工作簽證。

多名DACA受惠人士及支持者在華盛頓最高法院外慶祝，同時聲援「黑人的命都是命」運動。（Reuters）

另外這次亦是羅伯茨在一周內兩度作出對特朗普政府不利的裁決，他在15日裁定，同性戀和跨性別員工受聯邦僱員法保障，避免他們受到職場歧視。

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