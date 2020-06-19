【新冠肺炎】美總統再提「中國病毒」特朗普指華或曾促進病毒散播

美國是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情重災區，總統特朗普（Donald Trump）多次怪責中國政府管控不力，導致疫情擴散至全球。他6月17日稱中國或曾促進病毒在國際間傳播，導致與中國競爭的經濟體不穩。

特朗普當天接受《華爾街日報》專訪時表示，中國放任病毒擴散到其他國家，背後可能有經濟動機。當他被問及這是否導致影響經濟的後果時，他說：「正確。他們（指中國）在說，你看，我們現在一團糟，美國在殺死我們。不忘記，我的經濟體在過去一年半完全打敗他們。而原因正是（美國向中國課徵）關稅。」

他坦言這只是自身感覺，沒有情報支持他的說法，病毒擴散也有可能是中國政府無能或犯錯，「我不認為他們會這麼做（指中方故意讓病毒擴散），但是你永遠不會知道（是不是），但它已產生影響」。

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中國在最先爆發疫情的武漢實施近1,100萬人的大規模檢測，特朗普表示他無意複製這種做法。他表示：「我個人認為檢測被高估了，即使我創造史上最偉大的檢測機制」，但更多的測試會導致美國的確診病例持續增長，「從很多方面來看，這讓美國看起來很糟。」

特朗普已非第一次稱新冠病毒為「中國病毒」。他3月11日在白宮稱新冠病毒為「外來病毒」（foreign virus）後，17日首次在Twitter把病毒稱為「中國病毒」。他之後在同日的每日疫情記者會上也再次提及「中國病毒」一詞。中國對他的言論表示「強烈憤慨」和「堅決反對」，但特朗普其後仍堅稱「中國病毒」完全正確。直至3月26日，他在記者會上稱自己會停用「中國病毒」字眼。