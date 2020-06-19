【新冠肺炎】美總統再提「中國病毒」特朗普指華或曾促進病毒散播

美國是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情重災區，總統特朗普（Donald Trump）多次怪責中國政府管控不力，導致疫情擴散至全球。他6月17日稱中國或曾促進病毒在國際間傳播，導致與中國競爭的經濟體不穩。
特朗普當天接受《華爾街日報》專訪時表示，中國放任病毒擴散到其他國家，背後可能有經濟動機。當他被問及這是否導致影響經濟的後果時，他說：「正確。他們（指中國）在說，你看，我們現在一團糟，美國在殺死我們。不忘記，我的經濟體在過去一年半完全打敗他們。而原因正是（美國向中國課徵）關稅。」
他坦言這只是自身感覺，沒有情報支持他的說法，病毒擴散也有可能是中國政府無能或犯錯，「我不認為他們會這麼做（指中方故意讓病毒擴散），但是你永遠不會知道（是不是），但它已產生影響」。
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中國在最先爆發疫情的武漢實施近1,100萬人的大規模檢測，特朗普表示他無意複製這種做法。他表示：「我個人認為檢測被高估了，即使我創造史上最偉大的檢測機制」，但更多的測試會導致美國的確診病例持續增長，「從很多方面來看，這讓美國看起來很糟。」
特朗普已非第一次稱新冠病毒為「中國病毒」。他3月11日在白宮稱新冠病毒為「外來病毒」（foreign virus）後，17日首次在Twitter把病毒稱為「中國病毒」。他之後在同日的每日疫情記者會上也再次提及「中國病毒」一詞。中國對他的言論表示「強烈憤慨」和「堅決反對」，但特朗普其後仍堅稱「中國病毒」完全正確。直至3月26日，他在記者會上稱自己會停用「中國病毒」字眼。
The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2020