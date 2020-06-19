UNIQLO AIRism口罩日本開賣分店大排長龍　中午火速售罄

日本迅銷公司6月19日於旗下UNIQLO門市和網店出售可重用的快乾AIRism口罩。東京銀座的分店有大量顧客排隊搶購，職員派發籌號，中午時份口罩已經全部售罄。網店也一度癱瘓。

UNIQLO的可重用口罩採用AIRism內衣系列的相同物料，一包有三個口罩，設有三個尺寸，分別是大、中和細，售價為990日元。根據UNIQLO所指，口罩有三層，設有濾芯，洗滌20次仍然能夠保持功效。

不少顧客冒雨前往門市排隊搶購。店內貼出告示，指顧客須先取得籌號，每人每個尺寸限購一包。部份分店中午已經售出全部口罩。川口市一間分店於開門營業前兩小時派籌，口罩同樣火速售罄。分店貼出告示為致歉，並指將補貨，不過未有表明時間，或是否接受預購。

日本UNIQLO網站因為有大量顧客搶購口罩而一度癱瘓。網站發出告示致歉，請顧客稍後再試。不過直到中午網站仍然未能恢復正常。公司當地時間下午1時30分更新告示，指網店的口罩已經售罄。

公司透露，計劃每周製造50萬包口罩，並有意於UNIQLO海外商店推出。

世界各地也有時裝品牌生產口罩。阿根廷前時裝模特兒巴雷羅（Dolores Barreiro）創立的時裝品牌霍利（Holi）亦趁機推出以絲巾和口罩組成的口罩，在一條棉製或絲綢等材質的圍巾內部再縫製附有鬆緊帶的口罩，看起來就像戴上圍巾。不過口罩最高索價1.35萬披索，最便宜也要5,500披索，不少網民認為物不所值。