【新冠肺炎】英雞肉工廠爆群組感染　德肉類加工廠增至730人染疫

德國滕尼斯集團（Tönnies Group）一間肉類加工廠發現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的群組感染個案後，農業部長克勒克納（Julia Kloeckner）6月18日稱，迄今已有730人對病毒呈陽性反應。英國亦有雞肉工廠因爆發群組感染而暫停營運，與涉事工廠合作的商家包括肯德基（KFC）。

德國的涉事肉類加工廠位於北萊茵—威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）居特斯洛市（Guetersloh）西部地區。該州衞生部長勞曼（Karl-Josef Laumann）形容滕尼斯集團的疫情規模是「激烈」的。他注意到，在接受檢測的人中，有約三分之二的人對病毒呈陽性反應。他稱，自己有點擔心未來幾天接受檢測的另外6,000人。

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英國兩姐妹食物集團（2 Sisters Food Group）一間雞肉工廠有58人確診，這間工廠位於威爾斯（Wales）北部安格爾西郡（Isle of Anglesey）蘭蓋夫尼市（Llangefni）。集團18日表示，他們在安格爾西郡的家禽加工廠已經暫停生產工作並關閉。

這間涉事工廠共有560名職員，威爾斯公共衞生部門在一份聲明中要求全部員工和承辦商自我隔離14天。它是該國其中一個最大的食品生產商，與其合作的商家除了肯德基和馬莎（Marks & Spencer），還有超級市場和一些零食品牌。