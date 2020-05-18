【新冠肺炎】法國和德國放寬限制後出現群組感染個案

法國5月17日新增483宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）死亡案例，累計有28,108人喪生。該國自11日開始放寬限制措施，衞生部長韋朗（Olivier Veran）表示，從11日起，該國出現25個感染群組。

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該國17日的新增死亡病例數與16日的96人相比大幅上升，也打破自4月23日以來的單日新增死亡案例數記錄。衞生部發言人解釋稱，死亡數字並非突然上升，因計及當地衞生機構提供的「附加數據」。17日的新增死亡個案中，包括養老院申報的429宗病例。

法國的感染群組中，2個群組發生在屠場。其中一間屠場位於中央—盧瓦爾河谷大區（Centre - Val de Loire）奧爾良（Orleans）附近的弗勒里萊索布賴（Fleury-les-Aubrais），另一間屠場在布列塔尼（Brittany）西北地區。

地方衛生官員表示，布勒通海峽（Breton）屠場的209名工人中，有63人對病毒呈陽性反應。而弗勒里萊索布賴屠場的400名工人中，先後檢測到有超過74人受感染。

德國也在放寬限制措施後出現群組感染個案。該國自16日起放鬆限制措施後，德國之聲廣播電台（DW）17日報道，聖奧古斯丁市（St.Augustin）一所難民營爆發群組感染，難民營約300名接受病毒檢測的人當中，有70人對病毒呈陽性反應。報道稱，同一地區已出現至少2組群組感染。