【新冠肺炎·疫情】美累計逾221萬確診 加州亞利桑那州再創新高

美國約翰斯·霍普金斯大學实时統計数据显示，全球已有超過862萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少47萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月20日下午12時33分，全球確診個案新增33,830個，累計增至8,663,135個。死亡個案新增1,299個，累計增至460,005個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月20日下午12時33分，美國確診個案新增1,842個，累計增至2,220,961個。死亡個案增加26宗，累計增至119,112個。美國已有逾2,598萬人接受檢測、逾60萬人痊癒。

美國疾病控制和預防中心（CDC）6月19日指，截至美國東部時間當天下午4時，全國在過去24小時內新增23,138宗確診病例，死亡人數新增733人。

美國多州放寬防疫封與鎖措施以來，面對出現第二波疫情的風險。其中加州及亞利桑那州單日個案再創新高。加州，再多4317人染病，數字是連續第2日刷新紀錄，累計有逾16萬人感染。亞利桑那州新增3200多宗確診個案，亦是爆發疫情以來的單日新高。

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加拿大：政府網站數據顯示，該國6月19日新增409宗確診病例，累計100,629宗。死亡個案新增46宗，累計8,346宗。

韓國：中央防疫對策本部6月19日公布，截至當天零時，韓國新增49宗確診病例，累計增至12, 306宗。死亡病例沒有增加，維持在280宗。康復並解除隔離的病例累計10,835宗。

澳洲：澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）6月17日表示，有可能至2021年才解除邊境管制，但國際學生及其他長期居澳的人可能獲放寬入境規定。

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智利：衞生部6月19日公布，該國確診個案新增6,290宗，累計增至231,393宗。死亡個案新增252宗，創單日新高，累計增至4,093宗。若病毒繼續以這種速度傳播，再過幾天，其疫情的嚴重程度將與意大利相同。

埃及：衞生部6月19日公布，確診病例新增1,774宗，累計52,211宗。死亡案例新增79宗，累計2,017宗。新增康復病例400宗，累計13,928宗。

伊拉克：衞生部6月19日公布，該國新增1,635宗確診病例，累計27,352宗。死亡案例新增69宗，累計925宗。單日確診和單日死亡病例均創單日新高，全國目前已有12,205人康復。

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巴西：政府公布的數據顯示，該國在6月18日新增22,765個確診病例創新高，累計確診978,142宗；新增死亡病例1,238宗，累計死亡病例47,748宗。目前巴西的確診總數居全球第2，僅次於美國，並已超越英國，成為排在美國之後、全球染疫死亡個案第二多的國家。

泰國：總理府副發言人黛素麗（Traisulee Traisoranakul）6月15日表示，泰國擬針對新型冠狀病毒肺炎控制得當且與泰國達成雙邊協議的國家實施「安全旅遊圈」計劃，初期可能每天允許1000名外國遊客入境。

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印度：衞生部6月19日公布，該國確診個案新增13,586宗，創單日新高，累計增至380,532宗。死亡個案新增336宗，累計增至12,573宗。全國目前已有2,04,711人康復。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）6月19日公布數據顯示，德國確診病例新增770個，累計188,534個；死亡病例新增16個，累計8,872個。