【中印衝突】中國外交部公布衝突過程

中印軍隊6月15日晚在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生衝突，雙方都有傷亡。中國外交部6月19日公布是次流血衝突的全部過程。

6月19日，中國外交部發言人趙立堅在記者會上多次被問到中印邊境衝突問題。會有還有記者問：「你能否詳細介紹加勒萬河谷衝突事件的來龍去脈？中方對解決此次事件持何立場？」

對此，趙立堅說，加勒萬河谷位於中印邊界西段實際控制線中方一側。多年來，中國邊防部隊一直在此正常巡邏執勤。今年4月以來，印度邊防部隊單方面在加勒萬河谷地區持續抵邊修建道路、橋樑等設施。

中方多次就此提出交涉和抗議，但印方反而變本加厲越線滋事。5月6日凌晨，印度邊防部隊乘夜色在加勒萬河谷地區越線進入中國領土、構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏，蓄意挑起事端，試圖單方面改變邊境管控現狀。中方邊防部隊不得不採取必要措施，加強現場應對和邊境地區管控。

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他指出，為緩和邊境地區局勢，中印雙方通過軍事和外交渠道保持密切溝通。在中方強烈要求下，印方同意並撤出越線人員，拆除越線設施。6月6日，兩國邊防部隊舉行軍長級會晤，就緩和邊境地區局勢達成共識。印方承諾不越過加勒萬河口巡邏和修建設施，雙方通過現地指揮官會晤商定分批撤軍事宜。

趙立堅還強調，但令人震驚的是，6月15日晚，印方一線邊防部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加勒萬河谷現地局勢已經趨緩情況下，再次跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。印軍的冒險行徑嚴重破壞邊境地區穩定，嚴重威脅中方人員生命安全，嚴重違背兩國有關邊境問題達成的協議，嚴重違反國際關係基本準則。中方已就此向印方提出嚴正交涉和強烈抗議。

他還表示，6月17日，中國國務委員兼外長王毅在同印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）通電話時，再次向印方闡明中方嚴正立場，要求印方對此開展徹底調查，嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動，確保此類事件不得再發生，並儘快召開第二次軍長級會晤，解決現地相關事宜。雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態，共同遵守雙方軍長級會晤達成的共識，儘快使現地局勢降温，並根據兩國迄今達成的協議，維護邊境地區的和平與安寧。

他還說，中方希望印方同中方相向而行，切實按照兩國領導人達成的重要共識，嚴格遵守兩國政府已經簽署的協定協議，通過雙方既有軍事和外交渠道，就妥善處理當前邊境事態加強溝通協調，共同維護兩國邊境地區的和平與安寧。

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印度對這次事件的起因另有說法。印度外交部6月16日也發表聲明說，由於中方試圖單方面改變那裏的現狀，導致一場暴力對峙。雙方都有傷亡，如果中方嚴格遵守高層協議，這些傷亡本來是可以避免的。聲明還強調，印度非常清楚，它的所有活動都是在實控線印度一側進行的，希望中方也能這樣做。

此外，印度外長蘇傑生6月17日在同中國外長王毅通話時說，中方試圖在實控線印方一側的加勒萬河谷建造一座建築。雖然這是爭議的一個根源，但中方採取了有預謀、有計劃的行動，這對由此造成的暴力衝突和人員傷亡負有直接責任。它反映了改變事實的意圖，違反了兩國關於不改變現狀的所有協議。

此外，對於中方近來多次高調提出對加勒萬河谷的主權，印度方面也專門進行駁斥。印度外交部6月17日說，中方的主權聲索是「誇大其詞和站不住腳的」。