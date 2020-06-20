【港版國安法】中國常駐聯合國日內瓦代表團批評巴切萊特妄加評論

中國常駐聯合國日內瓦代表團6月19日發表聲明批評人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet），指她同日對中國訂立「港版國安法」妄加評論，嚴重干涉中國主權和內政，及違反《聯合國憲章》宗旨和原則，中方表示強烈不滿和堅決反對，已向巴切萊特和人權事務高級專員辦事處提出嚴正交涉。

圖為聯合國人權事務高級專員巴切萊特6月17日在聯合國人權理事會出席緊急辯論，內容包括涉及種族歧視的人權侵犯、有系統的種族歧視以及針對非裔人士的警察暴力等。出現在她身旁投映熒幕上的人，是美國非裔男子菲洛尼斯，他兄弟弗洛伊德5月25日在執法過程中死亡。警員在制服他的過程中，以膝蓋壓住其頸部逾8分鐘。（AP）

代表團聲明稱，香港事務純屬中國內政。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。中方敦促人權高專辦恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，尊重和支持中國依法在香港特區維護國家安全的努力，不以任何方式干預香港事務和中國內政。

巴切萊特19日發聲明稱中國對香港製訂的「港版國安法」，必須完全遵守中國的人權義務，以及保障公民和政治自由的國際條約。她說辦公室會與中國保持接觸，繼續密切監察情況。