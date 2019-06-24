【逃犯條例】讚賞叫停修例　聯合國人權事務高級專員：先廣泛諮詢

香港反對《逃犯條例》修訂的抗爭活動持續，國際社會繼續關注。聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）周一（24日）促請香港政府在通過或修訂法案之前，先作廣泛諮詢。

中國邀請聯合國人權事務高級專員米歇爾．巴切萊特（Michelle Bachelet）訪華，行程會包括新疆。（路透社）

巴切萊特出席周一起在瑞士日內瓦舉行、為期3周的聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）論壇時，稱讚香港政府回應「大部分人口大規模展示公民行動主義」一事上，作出延遲通過修訂的決定。

她說：「我鼓勵政府部門在通過或修訂它（《逃犯條例》）或任何其他立法之前作廣泛諮詢。」

巴切萊特亦表示會繼續關注包括中國新彊以及其他與中國有關的議題，以及討論將包括「外國人不受限制地訪問新彊」。

中國被指在新疆設置大量「再教育營」，侵害維族人及哈薩克人等穆斯林人權，受害者被指數以百萬計。中國常駐聯合國日內瓦總部大使陳旭在6月13日的記者會上，邀請巴切萊特（Michelle Bachelet）訪問中國，行程會包括新疆，讓她親眼看看當地社會的現實情況。