美俄下周舉行軍控談判　華府期望北京出席

美國軍控問題特別代表比林斯利（Marshall Billingslea）下周將於奧地利與俄羅斯代表進行軍控談判。美國國務院邀請中國參與談判。美國駐裁軍談判會議常任代表伍德（Robert A. Wood）6月19日接受哥倫比亞廣播公司訪問時指，美國不會容許俄羅斯和中國繼續增加核武儲備。

圖為2019年10月1日，中國舉行建國70周年閱兵儀式，展出新型的東風-41洲際彈道導彈。（Getty Images）

國務院發表聲明，指比林斯利6月22日和23日將於奧地利和俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）討論有關未來軍控雙方同意的議題。國務院指，美國邀請中國參與討論，並表明需要三國真誠進行軍控談判。

伍德接受訪問時表示，不會容許俄羅斯和中國繼續進行現代化和增加核武儲備。他指，美國正在對儲備進行現代化，但不會以任何實質方式增加數目，並要應對來自中俄的挑戰，揚言不會視若無睹。

針對中國的問題，伍德回應指，中國對戰略核力量以及非戰略核武進行現代化，對駐守印度太平洋的美軍以及部份盟友構成威脅，而且中國是聯合國安全理事會五個常任理事國最缺乏透明的國家。他表示，美國未能具體掌握中國軍事擴張的情況，感到關注，並指當務之急是讓中國參與談判，期望北京出席維也納的談判。