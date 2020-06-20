【中印衝突】莫迪疑欲為事件降溫　惟稱繼續加快邊境建設

中印軍隊在拉達克（Ladakh）地區加勒萬河谷（Galwan Valley）發生流血衝突，致印方20人死亡；中方有傷亡，但人數未公布。印度總理莫迪（Narendra Modi）當地時間6月19日稱，「沒有人闖入印度邊境、現在那裏沒有人、我們的哨所沒有被奪。」國防部長辛格（Rajnath Singh）表示，在這件事上沒有情報失誤。

莫迪在他與國內20個黨代表進行視像會議後發表講話。他跟十多位反對派政黨領袖開會，維時達3小時，期間討論加勒萬河谷的衝突事件。

會後莫迪發表講話，經電視直播。印度的立場看來跟之前有不一樣。路透社在20日的報道中，指出，由此看來莫迪談及沒有人越境，看來是有意為事件緊張情勢「降溫」。

他在19日表示，印度邊境是安全的，以及該國軍人有能力守衛邊境。

莫迪說印度會繼續在邊境快速發展基建，以及不會向外部勢力屈服。

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莫迪在電視聲明中指出，印度軍人已獲准「放開手」去採取任何必需的措施，去保衛印度的國土。

他說：「全國都對中國採取的行動而受傷及憤怒。印度想要和平及友誼，但維護主權是最重要的。」

莫迪繼續說下去，稱在6月15日發生衝突後，「沒有任何人身在我們的國境內，或是有任何哨所被奪。」

中印邊境拉達克現狀（請點擊放大瀏覽高清圖集）：