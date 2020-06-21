【中印衝突】印度空軍：中方在拉達克實際控制線附近有異常舉動

在中印邊境衝突導致兩國關係持續緊張之際，印度空軍（IAF）元帥巴達烏里亞（RKS Bhadauria）於6月17日至18日視察印度列城（Leh）及斯利那加（Srinagar）兩個印度空軍基地，並在20日就中印衝突表態稱，「絕不會白白犧牲加勒萬勇士們的精神」。

空軍元帥巴達烏里亞表示，發覺中國解放軍空軍在拉達克（Ladakh）邊境的實際控制線（LAC）有異動情況，「印度空軍在夏季如常演習之時，察覺到解放軍空軍在實控線出現比常規部署更多的行動，我們也已採取必要行動。」

被問及印度是否會與中國開戰時，巴達烏里亞回應稱，「不，我們沒有要和中國開戰。但我們已經為任何突發事件做好了準備，正在進一切努力和平解決實控線（LAC）的局勢」。

6月15日，中印兩軍爆發50年來最大規模的對抗，包括一名上校在內的20名印度士兵在此次衝突事件中喪生。巴達烏里亞對此表示，「中國這些舉動是不可以被接受的」，並強調稱，「我們絕不會讓在加勒萬河谷喪生的勇士白白犧牲」。不過，巴達烏里亞不願透露更多細節，例如中國軍隊是否真的跨越實控線進入印度。

而此前，印度總理莫迪（Narendra Modi）在6月19日舉行的「印中邊界問題全國黨派大會」上稱，「他們（中國人）既沒有闖入我國邊境，也沒有佔領任何哨所」，引發人們的質疑。