【美國示威】英法繼續反種族歧視示威　要求拉倒啟蒙運動代表雕像

歐洲反對種族歧視及警暴的示威持續。英國繼續有多地爆發示威，愛丁堡聖安德魯廣場的鄧達斯（Henry Dundas）雕像成為了目標。

圖為6月20日，倫敦特拉法加廣場有示威者爬上扶手旁舉起「黑人的命也是命」的旗幟。（Reuters）

在6月20日英國倫敦街頭有約2,000人參與遊行示威，示威者以歌唱跳舞的形式，聲援美國反種族歧視示威浪潮。這是倫敦連續第4個周末有示威遊行，有示威者指他們會一直示威，直到政府回應訴求。

首相約翰遜（Boris Johnson）早前發聲明指明白示威者訴求，並稱已委任首相府政策部負責人米爾扎（Munira Mirza），擔任種族歧視問題委員會主席。示威者稱米爾扎是個不相信社會存在制度性歧視的人，反對有關任命。

在蘇格蘭，有示威者齊集愛丁堡聖安德魯廣場，要求拆除在廣場內的鄧達斯雕像。鄧達斯是18世紀托利黨的政治家，積極推動蘇格蘭啟蒙運動，但同時反對取消奴隸制，令英國延遲15年才廢除奴隸貿易。

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另外在法國，有數以百計的示威者在法國巴黎協和廣場聚集，抗議種族歧視及暴力執法。有示威者指，法國在學校、政治，甚至傳媒都存在種族歧視問題。警員一直對黑人有負面印象，令他們受到不公對待。

示威者同時要求為在2019年在路上遭警方截查期間，撞車死亡的黑人男子討回公道。