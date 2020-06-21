【美國示威】西雅圖「自治區」發生槍擊　1死1傷

美國西雅圖警方6月20日表示，當地被示威者佔領的「自治區」發生槍擊案，導致1死1傷，目前未知事發原因或是否有人被捕。

警方指，事發於當地時間20日約凌晨3時，兩名男子在市內俗稱CHOP的「佔領國會山抗議運動」（Capitol Hill Occupied Protest）遇到槍擊，其後有私家車送兩人到醫院，其中一人證實不治，另一人則情況危殆，目前在深切治療部接受治療。

當局正翻看現場附近的公眾及隨身攝影機的片段，調查案發經過。

Updated information on overnight homicide inside protest zone. https://t.co/AcmOeR06ZW — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) June 20, 2020

CHOP的起源來自美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）之死引發的全國示威而起，西雅圖經過兩周激烈衝突後，警方退場，昔日戰場被示威者佔領，國會山化身「自治區」，實驗沒有警察的社區。

西雅圖市政府仍嘗試與示威者領袖談判，務求解決問題，後者則承諾會保障區內和平。不過總統特朗普（Donald Trump）則連日批評當地情況，揚言考慮出動軍隊介入，但遭到州長和市長的反對。