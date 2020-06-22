【中印衝突】印媒稱印方欲撕毀協議　准許在非常情況下開火

中印邊境流血衝突持續發酵，印媒稱印度軍方將改變交戰規則，放棄遵守中印多年邊境衝突不動用槍械協議，准許印軍在今後中印衝突向解放軍開火。

《印度斯坦時報》6月20日援引兩名印度軍官報道，指印度總理莫迪（Narendra Modi）在中印邊境衝突後，在全黨會議上發表的一段講話，稱邊境官兵將不再受到槍械使用的限制，給予中印邊境實際控制線邊防部隊指揮官「完全行動自由」。

中印兩軍6月15日在達拉克地區爆發流血衝突（點擊高清大圖瀏覽）：

+ 10 + 9 + 8

報道邊防指揮官不會再受限制，一旦遇上「非常情況」（extraordinary situations），有權指示部隊使用手頭一切資源處理，包括使用槍械。

中印在兩國邊防軍隊，在6月15日於加勒萬河谷爆發大規模流血衝突，造成超過20人死亡，成為兩國1975年以來首次有人死亡的邊境衝突，但兩軍當時未有開火。

中國和印度在1996年簽署《關於在中印邊境實際控制線地區軍事領域建立信任措施的協議》，為防止中印邊境實際控制線地區發生危險軍事活動，雙方同意任何一方不得在實際控制線己方一側兩公里範圍內開火。

中國外交部發言人趙立堅在6月19日的外交部例行記者會上表示，希望印度嚴格遵守兩國政府已經簽署的協定協議，通過雙方既有軍事和外交渠道，就妥善處理當前邊境事態加強溝通協調，共同維護兩國邊境地區的和平與安寧。