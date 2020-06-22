【中印衝突】印媒：印軍獲完全授權應對解放軍攻擊性行為

印媒引述消息人士透露，印度武裝部隊已經獲得了充分的自由，可以應對解放軍在實控線沿線的任何攻擊性（aggressive）行為。

據《印度斯坦時報》6月21日報道，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）21日與國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）以及軍方3名高級別人士舉行了高層會議，共同商議達拉克局勢。

印度報業托拉斯（PTI）援引消息人士稱，印度武裝部隊已經獲得了充分的自由，可以應對中國解放軍在實控線沿線的任何攻擊性（aggressive）行為。

兩名不願透露姓名的高級別軍官表示，這就給部署在實控線沿線的印軍指揮官「完整的採取行動的自由」，「從戰術層面處理應對局勢」。

消息人士稱，在會議期間，軍方高層被吿知要「嚴格監視」中國在陸地邊界、領空和戰略海上通道的活動。

據俄羅斯衛星通訊社6月21日報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitri Peskov）表示，克里姆林宮對於中印兩國邊境局勢表示擔憂，但相信中國和印度展現智慧並自行避免問題尖鋭化。他表示，俄羅斯時刻準備幫助夥伴國調解國家間的衝突。

路透社6月21日報道，印度交通部長辛格（V.K.Singh）20日在接受印度電視媒體TV News24訪問時表示，中國軍隊在中印最新邊境衝突中至少損失了40名軍人。

辛格說：「如果我們（印度）一方有20人犧牲，那麼他們（中國）一方的傷亡人數至少會翻倍。」但辛格並未提供任何證據來支持他的言論。辛格曾擔任印度陸軍總司令。

他說，中國向來就不承認有戰爭傷亡，這其中就包括1962年的中印邊境戰爭。印度國防部發言人巴布（Bharat Bhushan Babu）拒絕對辛格的言論發表評論。

6月15日，中印兩國軍隊在加勒萬河谷邊境爭議地區爆發了幾十年來最為嚴重的衝突。印度方面稱，至少有20名印軍官兵在衝突中喪生，其中包括指揮官，此外還有眾多傷員依然在接受治療。中國方面也表示，中國軍人也有傷亡，但是迄今拒絕公布詳細數字。