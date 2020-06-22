中歐領導人會議22日稍後時間舉行　預料重點討論疫情

中國歐盟領導人峰會將在6月22日稍後時間舉行，這亦是中方領導人與新一屆歐盟領導人的首次會晤。峰會將以視像形式舉行，雙方預料將談及疫情、貿易及可能的香港問題。

圖為6月19日，歐盟委員會主席馮德萊恩及理事會主席米歇爾共同出席一個視像會議。兩人將在6月22日與習近平和李克強舉行會議。（Reuters）

中國國家習席習近平、國務院總理李克強，將與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、理事會主席米歇爾（Charles Michel）會面。路透社引述歐盟官員表示，歐盟準備與中方合作，但同時期望中國能擔當作為世界經濟大國的責任。

雙方預料重點談及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情問題，其中歐盟不滿過去有中方人員利用社交網絡發布假消息，造成歐盟國家不理會疫情與病人的假象。

歐盟早前亦曾對中國於香港實施國安法表達嚴重關切，有官員及企業表示這將危及香港的高度自治及全球金融中心的地位。

路透社報道指，雙方預料不會在會後發表聯合聲明。

中國駐歐盟使團團長：中歐不存在根本性衝突

新華社引述中國駐歐盟使團團長張明表示，會晤將聚焦中歐投資協定談判等重要議程，並將圍繞國際抗疫合作交換意見。

張明指出因新冠疫情仍然嚴峻，中國和歐盟有必要共同支持世界衛生組織發揮主導作用，加快疫苗和藥品研發。張明稱世界秩序日益面臨單邊主義威脅，在疫情期間顯得更嚴重，在多邊主義基礎上加強全球應對衛生危機能力、完善公共衛生治理，是中國和歐洲的共同目標。

張明強調，中歐互動應是雙贏的正循環，不是你輸我贏的淘汰賽，中歐之間不存在根本性衝突。