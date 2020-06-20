【港版國安法】歐洲議會警告將入稟國際法院　人大外事委強烈譴責

歐洲議會當地時間6月19日以大比數通過議案，假如中國實施港版國安法，歐盟應入稟海牙國際法院，並利用經濟方式勸阻北京。 6月20日，針對歐洲議會決議，全國人大外事委員會發言人尤文澤表示，該決議嚴重歪曲事實，打著「人權」、「保衛香港高度自治」的幌子，公然插手香港事務、干涉中國內政，我們對此予以強烈譴責，表示堅決反對。

尤文澤說，去年6月「修例風波」以來，香港暴力恐怖活動不斷升級，法治和社會秩序遭受嚴重踐踏、繁榮穩定遭受嚴重破壞，「一國兩制」原則底線遭受嚴重挑戰，鑒於香港在維護國家安全方面的嚴峻形勢，根據全國人大有關決定，全國人大常委會制定有關法律，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，進一步完善香港特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度機制，是為了確保「一國兩制」行穩致遠，維護香港的長期繁榮穩定。

尤文澤說，國家安全與主權和領土完整密切相關，在任何國家都屬中央事權，中國政府依照憲法和香港基本法，採取必要措施建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，是中國內政，符合中央對香港的一貫方針政策；涉港國家安全立法針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，將更好地保障香港居民享有的合法權益，不會限制香港依法享有的人權和自由，不會損害香港高度自治和「一國兩制」。

尤文澤表示，中國管治香港的法律依據是憲法和香港基本法，而不是《中英聯合聲明》；中國政府在《中英聯合聲明》中單方面宣示的對港方針政策均已納入香港基本法，得到全面有效實施，根本不存在中國政府不遵守《中英聯合聲明》的問題。

他說，《中英聯合聲明》沒有賦予英國對香港特別行政區承擔任何責任，英國對香港特別行政區無主權、無治權、無監督權。《中英聯合聲明》不能成為任何外國、組織和個人干涉香港事務和中國內政的藉口。